韓國瑜（左二）品嘗雲林越光米滷肉飯，請大家用選票改變未來。（許素惠攝）

韓國瑜品嘗越光米滷肉飯，請大家用選票改變未來

國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林縣斗南鎮農會品嘗越光米滷肉飯，表示南部是民進黨大票倉，但卻一直被忽略，3年多來民眾覺得生活很苦，所以明年請大家用選票來改變，把票投給他與謝淑亞、張嘉郡，讓台灣的未來有希望。

韓國瑜在雲林縣長張麗善、副縣長同時也是立委參選人謝淑亞等人陪同下，到斗南鎮農會參訪，了解越光米的加工過程，現場上百名熱情民眾大喊「韓國瑜當選」、「韓總統好」、「謝淑亞當選」。

韓國瑜接下斗南鎮農會總幹事張燕容的「包粽」吉祥物，表示大家在「等人一個人」，他感受到大家的熱情。40歲以上民眾都聽過「台灣錢淹腳目」，現在很久沒聽到了，他參選後特地從南台灣出發，就是因為中南部之前都被忽略，發展受限就沒有錢淹腳目。

韓國瑜說，現在南部還沒有大機場，南部是民進黨的大票倉，以前民眾都投給民進黨，現在民進黨完全執政3年多，老百姓過得很辛苦，感覺台灣未來沒希望，所以明年一定要改變，把票投給他與謝淑亞、張嘉郡。

韓國瑜強調明年是最重要的總統、立委選舉，這次一定要集中選票改變台灣未來，不能讓世界忘記台灣，也不能讓台灣忘記世界，要加快建設、改善經濟，讓台灣更好。

張麗善則感謝大家站出來支持雲林的家人韓國瑜，韓國瑜在各縣市都受到熱烈支持，蔡英文說她是屏東的女兒，就拿8成選票，雲林也一定要為韓國瑜拿下8成選票，否則大家會很沒面子。

謝淑亞指出，許多年輕人讀到大學、碩士，卻看不到未來的希望，讓她覺得很難過，這次有機會改變現狀讓台灣變好，所以她決定出來參選立委，不是為了自己，而是為了孩子、雲林、台灣更美好的未來。

(中時 )