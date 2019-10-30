日本富士山自9月起宣布封山，一名登山客無視禁令於28日登山，還沿路開直播和觀眾分享，但半途失足滑倒滾下山坡。警方展開搜索後於30日下午尋獲一具遺體，正確認身分當中。

日本放送協會（NHK）報導，日本靜岡縣和山梨縣警方於28日下午約2時30分，接獲多名看直播的觀眾通報，稱男子滑落山坡。富士山所在位置橫跨靜岡縣與山梨縣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，男子以登山客視角拍攝直播影片，當中顯示的畫面似乎接近富士山峰頂，地面被厚厚積雪覆蓋。男子沿路告訴觀眾，地面很滑且很危險。

男子一邊爬山一邊說：「我有走在正確登山路線上嗎？路被好多積雪覆蓋。」他還在滑倒時大叫。

NHK報導，警方獲報後出動直升機和山岳搜救隊展開搜索，終於在今天下午1時40分左右，在7合目的山中小屋「大陽館」南方約800公尺、海拔約3000公尺處尋獲一具埋在雪中的遺體。

據稱遺體嚴重損傷，也未找到智慧手機等物品，警方認為，此遺體有可能就是直播中滑落的登山者，正著手確認身分當中。

富士山自9月起封山。當地警方表示，倘若在富士山被積雪覆蓋時登山特別危險，他們也呼籲民眾不要在封山期間爬山。

(中央社)