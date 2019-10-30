基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙。據消息指出，該集團利用被害人急需脫手「空的靈骨塔位」變現之心態，先對被害人誆騙說自己公司想要大量收購靈骨塔，並高估被害人擁有的靈骨塔位之價值，而後以稅額太高的節稅心態，誘騙被害民眾一次次的支付詐騙集團少額的手續費用，直到掏光被害人的積蓄為止，等到被害民眾一無所有時，詐騙集團成員凗及藏匿而聯繫不上。

臺灣基隆地方檢察署主任檢察官陳彥章，指揮基隆市警察局刑事警察大隊、各分局偵查隊及基隆憲兵隊等，於29日已有效掌握主嫌資訊後，見時機成熟，出動百餘名警力，兵分30路，進行強制執行拘提，終將許姓主嫌等16人緝拿到案，並搜出大批詐騙犯罪物證，破獲這橫行北部的代銷靈骨塔位詐騙集團。

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

警方指出，初步估計受害人已達50多人，不法所得更超過新台幣1億元，現場更查扣現金共計新臺幣702萬多元、詐騙用教戰守則、多支行動電話手機、市話機15臺、點鈔機、筆記型電腦3臺、骨灰罐提貨單、塔位持有人名冊1批、高價精品名牌包包及名錶1批、進口高級汽車5部等物，數量都到使現場警方都嚇一跳。

基隆市警察局表示，會進一步擴大清查被害人及集團贓款資金流向，並現場呼籲民眾，靈骨塔仲介買賣「保證高價售出」、「需先繳高額手續費」、「加碼補稅金，加快交易進度」等都是詐騙話術及手法，民眾如果接獲高獲利投資資訊，必定要小心求證，如遇詐騙情境可撥打警政署165反詐騙專線，以避免受騙上當。

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市檢警日前接獲有民眾舉報，竟有詐騙集團成立空頭公司，以中老年人為目標進行大規模的跨縣市詐騙，犯罪金額更達億元。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )