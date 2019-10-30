「不給糖就搗蛋」，牧心智能中心100多位師生今天打扮成喪屍、納美人、吸血鬼等造型，兵分3路，到台東縣議會、動物防疫所、大埔鐵板燒等單位搗蛋，原本沈默寡言的孩子變了妝後，也變得非常High，該中心表示，牧心萬聖趴除了讓孩子融入社會以外，更能療癒心靈。
「怎麼有這麼可愛的妖魔鬼怪」，莊嚴肅穆的台東縣議會，今天上午休息時間湧入1群喪屍、女鬼，張牙舞爪嚇人，並表演練了好久的舞蹈，而議長吳秀華也穿上女巫裝，與院童共舞，並發送糖果，她說，沒看過這麼可怕又可愛的小惡魔。
牧心董事長李艷菁表示，首次舉辦的「礙搗蛋，牧心萬聖趴」活動，2周前就開始製作道具及練習舞蹈，早上8點便有「寵愛女人」美妝團隊擔任志工，花了2個鐘頭幫師生化妝、打扮，使用的道具也都是二手衣服。
她說，院內有個動作很慢，個性比較內向的孩子，打扮成小毛蟲後，一直非常開心地跳動，快樂的心情表露無遺，對喜憨兒是很好的療癒，也有助於他們融入社會。
牧心主任許秋霞說，雖然活動到中午結束，不過院童們一整天都在High，到了下午都還在裝鬼嚇人，他們也選出最佳造型獎，第1名是納美人；另外，明天在烘焙坊消費滿150元，送聖誕商品優惠券20元1張，歡迎大家一起來過萬聖節。
(中時 )
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