POP Radio「愛的淨行式」淨灘活動舉辦第3年，從前兩屆單身聯誼擴大成為「家庭好友日」，日前由POP Radio台長林書煒率領電台同事、聽眾合計近百人，當中更有不少是父母帶著孩子參加，大手牽小手共同在新北市貢寮龍門沙灘淨灘，合計清出247公斤的垃圾。
有別於以往選擇北海岸石門風箏公園，今年淨灘挑戰非熱門的龍門沙灘，雖然距離知名的福隆海水浴場僅3公里，環境卻亟需民眾維護。當中藏有許多寶特瓶、塑膠袋與保麗龍，以及漂流木和玻璃碎片。
當天雖然天公不作美，即使飄著微雨，眾人仍合力淨灘，當天參加者年紀最小只有6歲，跟著父母來淨灘；也有不少淨灘老手現場主動擔任小隊指導，報名者有七成是首度參加淨灘，其中更有多位6旬的長輩共襄盛舉，可見民眾對於海洋環境維護的重視與高度關心。林書煒也呼籲「只要多改變一點生活習慣，就能為地球環保盡一份力量」。
(中時 )
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