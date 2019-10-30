美國參議院通過「台北法案」，蔡英文總統今天表示感謝，對大陸國台辦砲轟「挾洋自重」，她反批，台灣本來就是要走向國際，和世界所有人做朋友，大陸這種非常狹隘、以大陸為中心的想法不太好。

蔡英文今天出席台北市室內設計裝修商業同業公會50週年會慶，媒體詢問對美國參議院通過「台北法案」的看法時表示，非常感謝美國各界對我們的支持，參議院這次通過的法案，用行動來支持台灣的國際參與，我們會持續且更有自信的走向國際，也會與美國及其他理念相同國家一起努力，維持區域的和平穩定。

她強調，過去這段時間，與美方互動滿有建設性，在各層面議題都展開對話，有時是共同搭建平台，像是全球訓練架構等等，不只是和美方有對話，也邀請其他區域國家參與，這一類實質的合作，都可促進區域安全穩定和國家治理。

對大陸國台辦痛批民進黨政府是「挾洋自重」，蔡英文也表示，中國這種想法非常狹隘，以中國為中心的想法，不太好。

至於「中共代理人法案」，她說，這個法案主要是因應中國對台灣各層面滲透越來越嚴重，因此法律上必須要有一定的機制來處理，至於什麼樣機制才是最好？能夠精準來防止滲透？立法院現在有好幾個法案，民進黨團會與其他立委一起討論，提出最適當的版本。

有學者認為中共統一時間表落在2049年。蔡英文總統表示，台灣目前所處情境，在近來中國文攻武嚇和步步進逼情況下，我們一刻都不能懈怠，應該要把自己安全防衛做到最好情況。這也是執政這幾年來一直在做的事情，無論從國防自主、軍購、到軍事人員訓練等持續在強化國防，這是非常重要的工作之一，國防和國家安全是每一個時刻都要努力去做的事情。

(工商 )