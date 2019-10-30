88歲簡劉玉香（右）在苗栗市勝利社區擔任志工，為縣內最年長志工。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府表揚績優社區照顧關懷據點及志工

苗栗縣政府自2005年推動社區照顧關懷據點，目前縣內275個村里中已揭牌138處照護據點，普及率達58％，僅次於台中，為全國排名第2。縣內據點志工人數達3200人，縣長徐耀昌30日頒獎表揚，向優秀志工致意並加油打氣。

苗栗縣老年人口數統計至今年9月底，有8萬9398人占全縣總人口16.4％。苗栗縣275個村里中已成立138個社區照顧關懷據點，普及率達58％為全國第2，僅次於台中市。徐耀昌表示，今年縣府以公益彩券盈餘經費，將每個據點業務費從每個月1萬元調整至1萬5000元，用於加菜金、雜支等，預計明年推出設施設備補助方案，並達1村里1據點目標，營造親老、敬老、愛老的幸福宜居城市。

30日徐耀昌偕同立委徐志榮、社會處長楊文志等人，頒獎並致贈獎金予績優社區照顧關懷據點及志工。表揚85歲以上長青楷模志工14位、成立3年以下的新興據點志工114位、成立4至9年菁英據點志工91位、成立10年以上長青據點志工64位。

其中最高齡的為88歲簡劉玉香，在苗栗市勝利社區協助環境整理、量血壓及共餐服務等。簡劉玉香表示，當志工跟大家一起聊聊天相當開心，「要一直做下去！」

另，竹南鎮龍山、聖福、佳興、南庄鄉員林、南富、後龍鎮溪洲、銅鑼鄉竹森、苗市維新社區發展協會、向揚推展關懷協會、苗栗縣創栗協會等10單位獲績優團隊表揚。

(中時 )