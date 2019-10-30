台塑企業為提升地方救災能量，30日捐贈雲林縣消防局1輛小型消防水箱車、2輛災情勘查車，總價值約867萬元，分別配置於雲林縣麥寮鄉的北五、麥寮消防分隊，希望藉由先進設備，確保民眾生命財產與維護消防人員救災安全。

雲林縣消防局長林文山表示，台塑企業此次所捐贈的消防車配有全新救災裝備，為價值近600萬的新型單艙水箱消防車，車頭與底盤是德國原裝進口，最高可搭載3名消防人員。

消防車上的消防救災泵浦，配有最新穩壓控制系統，在火災搶救多水線同時放水時，不會因其中水線關閉而造成其他水線的壓力急速上升，可保護前線救災人員安全，單艙水箱消防車的便利性，更是適合行駛於狹小巷弄間。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰指出，台塑企業本著回饋地方精神，特別於北五義消分隊分隊長布達交接時，同時辦理贈車儀式，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間企業、地方社團共同關心地方防救災工作，展現政府與民間攜手確保民眾安居樂業的決心。

(中時 )