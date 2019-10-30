縣長徐耀昌與學童烹調創意蔬食料理。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動在地食材創意料理烹飪體驗課程計畫，培養學童在地低碳飲食習慣。（何冠嫻攝）

苗栗在地農產多樣豐富且品質優良，今年結合縣內17所國小，推動「在地食材創意料理烹飪體驗課程」計畫，讓學童認識在地農業資源，並培養食當季、吃當地與低碳飲食習慣。

苗栗縣政府推動偏遠地區學校「在地食材創意料理烹飪體驗課程」，30日苗栗縣長徐耀昌前往公館鄉南河國小，與學童運用苗栗在地食材製作紅棗水果沙拉、烹調創意蔬食料理，並創意窯烤客家口味的梅干扣肉披薩。徐耀昌表示，藉計畫喚起師生「食當季、吃當地」的觀念，認識家鄉美好食材外，習得烹飪技巧更能回家幫忙。

縣府教育處指出，在地食材創意料理烹飪體驗課程於23日起至12月10日止，辦理17場次，帶領育英國小龍騰分校、烏眉國小楓樹分校、栗林、汶水、南河、田美、開礦、南埔、象鼻、東河、蓬萊、豐田、鯉魚、新開、內灣、坪林、梅園等17所國小學童，並結合造橋鄉南瓜、竹南鎮火龍果、公館鄉紅棗、通霄鎮彩虹玉米、後龍鎮地瓜、花椰菜等在地食材，製作創意料理，認識縣內富饒農產資源及飲食文化特色，培養在地低碳飲食習慣。

(中時 )