美國降低本週兩場泰國曼谷峰會的代表團層級，勢必會讓擔心中國影響力日形擴大的亞洲盟邦失望不已。

美國總統川普預定出席11月中在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC），但曼谷下週主辦「美國－東南亞國家協會峰會」（US-ASEAN Summit）和東亞峰會（East Asia Summit）時，與會的美國最高層級官員，將會是商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

羅斯預定率領美國代表團，參加在東亞峰會場邊舉行、集結政府官員和商界主管的印太商務論壇（Indo-Pacific Business Forum）。

白宮另表示，川普已指派白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）擔任兩場峰會的特使。

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）也將前往曼谷，但和日本、印度及中國相比，美國代表團層級顯然低了許多。

五角大廈今年的戰略報告把印太列為「美國未來最重要的單一地區」，川普卻不斷降低美國－東南亞國家協會峰會和東亞峰會代表團層級。

川普2017年參加在菲律賓馬尼拉舉行的美國－東南亞國家協會峰會，但東亞峰會他從未從頭參與到尾。去年峰會在新加坡舉行時，美國是由副總統彭斯（Mike Pence）率團。

亞洲外交界人士表示，美國最高層官員缺席曼谷峰會，對於益發憂心中國影響力迅速擴大的這個區域而言，就算不是意料之外，也會令盟邦非常失望。

外交界人士和分析家都說，川普2017年上任後，旋即退出了跨太平洋夥伴協定（TPP），如今缺席曼谷峰會，將讓人質疑美國的亞太承諾。

(中央社)