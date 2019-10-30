桃園航空城公司連續4年累積虧損近億元，目前公司共17人、人事費用占1638萬元，遭市議員舒翠玲等人痛批酬庸、績效不彰，董事長王義川是前台中市交通局長，而新任副總張凱傑今年3月才從雲林縣政府新聞處長到任，之前投資亞矽創新公司500萬因公司解散，清算剩79萬，市議員舒翠玲要6名主管離職、依比例賠償，董事長王義川表示，「尊重議員說法」。

「是敗選者聯盟嗎？」舒翠玲火力四射，質疑桃園航空城公司去年未經議會同意，投資500萬元而與中華電信子公司光世代出資2.4億，共同成立桃園亞矽創新公司，如今公司因占股比例問題解散，資金幾乎敗光。

「依公司法、預算法、附屬單位預算執行要點投資，也有報主計、會計審核，一切合法！」總經理許又銘指出，這項投資案沒有違法，至於人事遭質疑酬庸，他說，公司有2／3是前縣長朱立倫、吳志揚時期留下來，強調「術業有專攻」，都有其專業，若沒能力，「我可以來做人事檢討」。

不過議員認為，航空城公司是市府持股公司，議會有監督權，但航空城公司明知投資卻不說，「認為錢進來開董監事會決定，就可以動支」，先斬後奏是「藐視議會」。

航空城公司表示，2020年4月土地徵收公告，市府可取得優先產專區土地，航空城已進入實質招商作業，面對台商回流投資熱潮，將努力推進亞矽創新研發中心開發時程，完成市府交付任務及公司轉虧為盈的營運目標。

(中時 )