彰化縣議會定期會議，30日縣府主計處報告2020年度總預算，今年歲入442.5億元，較去年少29.8億元，歲出476.7億也較去年少23.9億元，短差34.2億元，連同債務償還92.5億元，舉債126.7億，財政困難讓議員們砲轟中央還要砍印花稅？要縣長王惠美一定得替地方發聲。

主計處長蕭秀瑛報告，歲入減列29.8億元，主要增減項目，稅課收入增加3.9億元是最多大項，而補助及協助收入減少30.4億元，主要是中央對彰化縣計畫型補助減少。營業盈餘及事業收入也減少2.9億元是平均地權基金繳縣庫減少。

各項政事支出，以教育科學文化支出編列185.1億元、佔歲出38.84％居首，社會福利支出85.3億元居次。而減少最多是水利行政、區域排水等，減少14.4億元最多、彰濱離岸風電運維基地等建設處計畫也見減5.1億元。

議員曹嘉豪、陳銌銌提出，縣長王惠美和15縣市有聯名抗議中央研擬取消印花稅，若未來停就停，是否有因應措施？質疑綠能能增加30至70億元印花稅，如果砍了，那縣務要怎麼作？這是地方稅，縣長一定要替地方發聲。

議員劉淑芳痛批砍印花稅構想，分明是中央請客、地方買單、圖利財團。議員尤瑞春則質疑為什麼計畫型補助會減少？

蕭秀瑛表示，印花稅取消中央政策並未定案，目前各項建設也都積極爭取中央補助；至於計畫型補助減少是因為不少前瞻計畫都是競爭型、一次性，去年如果爭取到、跨年補助金額自然就減少了，目前舉債面臨上限、自有財源有限的情況下，各局處都撙節開支，創新亮點，讓財政運用各有效率，也感謝議員都能共體時艱。

(中時 )