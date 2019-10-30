將成為未來超高速飛機運作核心的「軍刀」引擎(SABRE)，又完成重要的試驗，它的關鍵組件成功耐受了5馬赫氣流(5,961公里/小時)的衝擊，這是飛機科技的重要一步。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，「軍刀引擎」的全稱是「協同進氣式火箭發動機」(Synergetic Air-Breathing Rocket Engine,SABRE)，是一種介於飛機進氣引擎，以及太空火箭引擎的混合體。科羅拉多州的地面測試中，它的關鍵部件「預冷器」成功的抵抗了相當於空速5馬赫的高溫，使得軍刀引擎更接近成功的一步。

軍刀引擎的外觀，中間的precooler就是預冷器。(圖/BAE)

軍刀引擎的預冷器相當重要，因為超高速飛行過程中，強大的氣流壓力以及空氣摩接，會使氣流的溫度上升到1000度以上，多數的引擎組件會被燒軟掉，因此需要預冷器來迅速把氣流溫度給降下來。另外，當SABRE從吸氣式引擎轉變為燃燒氫和液氧的純火箭引擎時，5馬赫是重要的轉換點，也就是超過5馬赫之後，就能換模式以火箭引擎來推動，就沒有氣流溫度的問題了。

預冷器的外觀就像冷氣背後的散熱柵，差別在於散熱柵中的再循環冷媒，是低溫的氫燃料，實驗相當成功，預冷器可以在1/20秒內，將高超音速氣流，從1,000度驟降至-150度。

負責研發的BAE系統公司研究員馬克‧湯馬斯 (Mark Thomas)說：「我們的測試進度很快，先前通過了3.3馬赫氣流的測試，就令我們士氣大振，到了今年4月，又完成了4馬赫的氣流測試，我們更有信心。現在達到了5馬赫，這是航空技術的重要突破性發展，為高超音速飛行鋪平了道路。」

(中時電子報)