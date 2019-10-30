南韓前總統朴槿惠閨蜜親信崔順實今天出庭接受親信干政案重審第一次庭審，她表示，自己並非所謂的幕後實權紅人，否認與朴槿惠合謀受賄。

南韓聯合新聞通訊社報導，崔順實說，她經營幼稚園過著平凡的生活，幫助朴槿惠打理個人事務而已，可以發誓不曾與任何一家企業有瓜葛。

至於女兒鄭維羅（音譯）的高價名駒，崔順實說，馬匹的所有權和處分權都歸三星所有，法院將其視為受賄實屬冤枉，希望法院在審理中查明真相。

這是崔順實於去年6月15日抗訴決審公開裁判時進行最後陳述之後，時隔1年4個月首次在法庭上開口。

根據報導，崔順實懇求法官說：「在年幼女兒和外孫平生將蒙受傷害渡日的情況下，哪怕是一部分，也懇請法官主持公道，予以雪洗冤屈。」

報導指出，崔順實的辯護人對此前的裁決提出質疑，並申請讓朴槿惠、鄭維羅等出庭作證。辯護人說，法院未能拿出合理依據卻認定朴槿惠和崔順實有合謀關係，這是因為沒有機會驗證朴槿惠否認合謀這一主張的可信性。

辯護人還提出，有必要檢查2017年在三星電子副會長李在鎔行賄案一審中鄭維羅出庭作證是否自由陳述。辯護人還要求法院重新研究朴槿惠和崔順實被判重刑是否得當。

崔順實在二審宣判中被判處20年有期徒刑。今年8月，南韓最高法院大法院就朴槿惠親信干政作出終審判決，撤銷二審法院對涉案人朴槿惠、李在鎔、崔順實所作的判決，將該案發回首爾高等法院重審。崔順實下一次庭審日期定於12月18日。

(中央社)