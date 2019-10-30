林口長庚紀念醫院院士魏福全獲頒總統科學獎，醫院30日為其表揚，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧致贈金牌，也頒發獎勵金1000萬。彰顯魏在顯微重建及異體複合組織移植的成就，也盼未來帶領團隊，繼續提升水準。

魏福全長期在顯微重建及異體複合組織移植耕耘，不只在台灣，國際上也深受推崇。他最著名的3大手術創新高招是利用腳趾移植重建殘缺手指；利用腓骨骨皮瓣重建四肢骨骼及上、下頜骨；以及利用各式皮瓣一次性地重建身體各部位缺損。經他研究，這些已經成為重建顯微手術的主流，改變了現今外傷及癌症外科。

此外魏福全在全世界訓練超過2000位整形及重建外科醫師，他在2009年曾經出書「Flap and Reconstructive Surgery」，目前有英文、西班牙文、葡萄牙文及簡體中文4個版本。

魏福全獲頒總統科學獎，30日院方舉辦表揚典禮暨慶祝茶會，王瑞慧致贈金質獎牌及傑出研究人員獎勵金1000萬元。他說，台灣醫療水準高，但有能力影響世界的領域不多，建議政府應該針對實力最強的幾個領域，投入更多資源，才能有傲視全球的成績。

(中時 )