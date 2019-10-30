立法院剛三讀通過「新式戰機採購特別條例」，行政院打鐵趁熱，明將火速通過2500億元預算，採購計66架F-16V型戰機。政院傍晚證實，預算案已排入明天議程。

立法院在10月29日已三讀通過新式戰機採購特別條例，取得編列預算法源，行政院已排定明天處理「預算案」，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院依特別條例規定編列預算，將於2020-2026年間以經費上限新台幣2500億元陸續向美方採購66架F-16V型戰機，以因應敵情威脅及提升總體防衛作戰能力。

行政院長蘇貞昌在8月證實，蔡總統指示針對F-16V(BLK70)型戰機軍購案編列特別預算，送交國會審議。行政院9月就通過特別條例草案送立法院審查，前後3個月已完成軍購案的法源，接下來將力拼預算過關。

蘇揆曾表示，這次獲得美方同意售予我國66架F-16V新型戰機，是自1992年我國向美國購得F-16 A／B型戰機以來，時隔27年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。

(中時 )