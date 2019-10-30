桃園某校網傳疑似霸凌 校方處理中 19:162019/10/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1所高職疑似傳出霸凌，遭網友張貼在夾娃娃機店內打架的影片。（圖取自網路社群） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1所高職疑似傳出霸凌，遭網友張貼在夾娃娃機店內打架的影片，該校確認確是他們的學生，並展開校園霸凌防制準則調查。不過據了解，雙方從國中就認識，並有糾紛，在夾娃娃機店狹路相逢，才會打架，並非霸凌。 桃園警方表示，當事者並未向警方報案，不過警方立即聯繫並向校方查證，經查該兩名學生之前即有摩擦引發衝突，目前已由該校教官室處理中，將加強週邊區域巡守， 並與學校保持聯繫預防霸凌事件發生。 (中時 ) #霸凌 #警方 #打架 #娃娃機 #聯繫 也許您會感興趣 推薦閱讀 治安要好太平警方邀專家一同打擊犯罪 11:072019/10/26 社會 不認得最熟悉的路 8旬翁上演驚魂記 10:582019/10/28 社會 港記者杯葛警方記者會 高喊捍衛新聞自由 18:382019/10/28 兩岸 轉貼蘇貞昌摔筆影片竟遭警方移送 幸好法官這樣判 22:242019/10/28 社會 警方全國總動員查緝賭博 查獲詐騙集團還兼營組頭 18:012019/10/29 社會 IP置入夾娃娃機 攻占陸90後族群 04:092019/10/30 話題觀察 夾娃娃機變金雞母 吸引明星投入 04:092019/10/30 話題觀察 找回少年的你 重新定義青春 04:092019/10/30 時尚娛樂 歐陽娜娜爆熱戀天菜男星 遭白冨美閨密霸凌婊「Bitch」 08:122019/10/30 娛樂 港媒《蘋果》：往後不再參加警方「反送中」記者會 18:112019/10/30 兩岸 社會熱門新聞 警官溢領加班費2876元 換1年10月徒刑 - 社會 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 罵陳明文「臭卒仔」被告 林國慶請法官直接判 - 社會 太陽花學運國賠案 台北市警局要賠百萬 - 社會 涉撞死興大學生 肇事嫌犯晚間投案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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