桃園市1所高職疑似傳出霸凌，遭網友張貼在夾娃娃機店內打架的影片，該校確認確是他們的學生，並展開校園霸凌防制準則調查。不過據了解，雙方從國中就認識，並有糾紛，在夾娃娃機店狹路相逢，才會打架，並非霸凌。

桃園警方表示，當事者並未向警方報案，不過警方立即聯繫並向校方查證，經查該兩名學生之前即有摩擦引發衝突，目前已由該校教官室處理中，將加強週邊區域巡守， 並與學校保持聯繫預防霸凌事件發生。

(中時 )