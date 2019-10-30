20191020中天新聞 韓國瑜險遭人「蛋洗」 韓競辦：尊重不同聲音

知名律師兼主持人謝震武日前在政論節目火大開轟韓國瑜10分鐘，一度被部分網友以為他也是黑韓者之一，但其實謝震武早就澄清過此事，強調他只是善盡監督政治人物之責，並非刻意針對；後來他在節目中談起韓國瑜展開「傾聽之旅」卻遭黑韓人士鬧場嗆聲，也看不下去幫韓仗義執言。

謝震武談起韓自請假後，第一場在台南造時活動就遭民眾鬧場，那時候他就在節目中說過「我不知道你們為什麼要去抗議他？他是國民黨總統候選人，他不去每個地方那你要他幹什麼呢？」

謝震武強調他支持高雄市議員講韓烙跑等等，因為韓是高雄市長，而你是高雄市議員，在議場上你講的那些都對，「但是當他是國民黨候選人，他已經請假了，請假造成的正面負面大家來公評。」

謝震武還提到這次韓國瑜傾聽之旅遭鬧場，其中更有標語寫「滾出台灣」，讓他無奈又不解，為韓說話，「他就選中國民國總統了，你為什麼要講？」直言若是合法辦這些場子，不管是韓黑還是韓粉都不該去鬧，並直言「有本事到現場，不是用鬧場方式，把他給踢翻」，一席話讓現場眾來賓鴉雀無聲，頻頻點頭。

(中時電子報)