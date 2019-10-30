孕婦的胚胎如果發育不完全，除了無法生產，有可能導致其他病變。美國一名新聞女主播，傳出懷了「葡萄胎（molar pregnancy）」，除了再添第3個小孩的美夢破碎，這些胚胎組織還讓她產生罕見的癌變，擴散到肺臟、肝脾等器官。

「雖然機率非常低，但我就是遇到了，這是運氣問題。」美國拉斯維加斯KSNV電視台主播薇拉茲（Michelle Velez），分享她懷胎不成、反而導致癌變的心路歷程。她說才短短3個月，她和先生從天堂掉到地獄，擔憂家裡兩個小孩的未來，心情一度難以調適。

美國女主播薇拉茲，分享葡萄胎導致癌變的治療歷程。（圖片來源：Michelle Velez IG）

「本來想我們家會有第3個寶貝，我和先生好開心，」薇拉茲說，去年8月她的懷孕檢查結果是陽性，但第一次照超音波時，醫療人員發現她的胚胎胚囊有異狀，「我當場就崩潰，我以為我沒保住小孩，我從來沒有流產過。」

後來醫生診斷之後發現，薇拉茲懷的是葡萄胎。這些組織在她體內不正常增長而產生癌變，亦即绒毛膜癌（Choriocarcinoma）。短短幾週之內，癌細胞擴散到肺部、肝臟、脾臟和子宮。她一方面因為流產而造成下體頻繁出血，同時還得接受化療。期間她兩度住院、並緊急輸血治療。她目前持續接受化療與追蹤。

輔仁大學附設醫院婦產部主任陳欽德說，葡萄胎的發生，主要是精子遇到「空包彈卵子」，精子與沒有染色體的卵子受精後，精子的半套染色體23X複製而成，或者兩隻精子與沒有染色體的卵子受精，而產生這種所有染色體皆來自父系的現象。這種稱為「完全性葡萄胎（complete mole）」，發生惡性腫瘤（如絨毛膜癌）的機會較高。

另一種葡萄胎是兩個精子同時進入一個正常的卵子，受精卵多一套染色體形成異常，這類的「部分性葡萄胎（partial mole）」通常比較少發展成惡性腫瘤。

「葡萄胎容易辨識，懷孕早期超音波就能看出來。看到很多雪花樣的東西充滿子宮腔中，很像『暴風雪（snow storm）』，沒有胎兒該有的樣子。」

輔仁大學附設醫院婦產部主任陳欽德說，葡萄胎孕婦的「人類絨毛膜促性腺激素hCG」濃度（俗稱懷孕指數）會特別高，因此孕吐等害喜症狀會更明顯。

葡萄胎癌變治療並不困難，可經由化療恢復健康。（圖片來源：pixabay）

美國梅約醫學中心的數據顯示，美國孕婦發生葡萄胎的機率，1千人中約有1人，其中2％會發生絨毛膜癌的病變。陳欽德說，亞洲國家發生葡萄胎的機率相對較高，病人一旦確診為絨毛膜癌病變，癌細胞容易轉移到肺部和腦部等其他部位。

雖然葡萄胎有癌變的可能，但治療並不困難，真空吸引刮除術是最有效安全的治療方式。吸出物會送病理化驗，以確定良性或惡性。即使是惡性絨毛膜癌，化療的成效很好，治療成功率能達到90～95％。

「在人類發生各種癌症中，葡萄胎引起的绒毛膜癌相對容易治癒。完成必要的療程和追蹤，復發機率不高，」陳欽德說，絨毛膜癌如果病變在子宮，而且化療無效者可切除子宮。經過治療的绒毛膜癌患者，定期到醫院追蹤診療，就能避免復發。

即使沒有癌變，罹患葡萄胎之後，還能繼續正常懷孕嗎？陳欽德指出，葡萄胎有沒有治好，要看hCG指數，「要回到歸零的狀態，才能確認沒有復發的情況。」通常生產後或流產後的2～3個星期，hCG指數會降至正常值。但是葡萄胎在治療後，則須2～3個月才能降至正常值。他建議葡萄胎在治療後，須持續追蹤1年，以防惡性化。並且在追蹤的1年內，不能再次懷孕，以免復發。

資料來源：Prevention、Inside Edition

(中時電子報)