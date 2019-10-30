創作歌手林逸欣（Shara）將於2日舉辦《給未來的我》生日音樂會，今驚喜公佈嘉賓，為先前在偶像劇《男神時代》首度合作的謝佳見，戲中謝佳見為了挽回她，曾親吻她2次、親熱撲倒她1次，甚至「見笑變生氣」，一手將林逸欣飾演的EX王慧琳的演奏會海報撕得稀巴爛，兩人結下不解之緣，但林逸欣說：「最喜歡謝佳見，私底下非常紳士的人。」又誇他：「演技好，歌更唱得好聽，所以特別邀他一起來音樂會玩玩！」兩人也將在音樂會上合唱情歌。

林逸欣近期除了接演《天堂的微笑》，也推出新單曲〈平行時空遇見你〉。（旋轉娛樂提供）

近期除了接演《天堂的微笑》，林逸欣也推出新單曲〈平行時空遇見你〉、與「小金城武」涂善存拍MV。出身師大音樂系林逸欣，日前用小提琴、鋼琴、古箏等3種樂器，同步彈奏的影片《離開地球表面》在YouTube也創下150萬次點閱，中西合璧讓網友看到猛喊讚。林逸欣《給未來的我》生日音樂會訂11/2（六）下午2點半在三創生活園區5樓Clapper Studio舉行，售票請洽KKTIX和全台全家便利超商。

林逸欣2日將舉辦生日音樂會，邀請謝佳見擔任嘉賓。（旋轉娛樂提供）

林逸欣（Shara）將於2日舉辦《給未來的我》生日音樂會。（旋轉娛樂提供）

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