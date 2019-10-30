警方表示6條冤魂說法與事實有出入。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市議員質詢時，指出1999年以來，北市未破的殺人、強盜等重大刑案有510件，其中故意殺人案6件未破，有媒體藉此報導北市現有「6冤靈哀鳴」，對此北市刑大30日表示，經查6件都是殺傷未死，屬未遂案件，「冤靈哀鳴」說法與事實不符。

北市警方表示，現代偵查技術日新越益，加上監視系統電子城牆的輔助，近兩年的重大刑案全數偵破，2010 年 8 月迄今未破重大刑案只有 25 件，已經大幅減少，台北市也被全球資料庫網站「Numbeo」網站統計，今年全球319個城市之中，獲評為全球最安全城市第5名

針對有媒體報導北市有6起殺人案件未偵破，是「監視器破功，6冤靈哀鳴」，北市刑大指出，這6起案件都是殺人未遂，被害人均為受傷並未死亡，媒體報導顯與事實有出入。

北市刑大指出，為擴大偵查效能，針對1999年迄今未破故意殺人既 遂案件，已要求分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟冷案調查，組成專案偵辦， 以期有新的突破。

(中時 )