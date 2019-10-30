苗栗縣內放養家禽場域通報至11月30日。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府今年8月辦理友善石虎生態服務給付試辦計畫，其中友善農地、社區巡守措施申請已於30日截止，分別有9戶以及4隊巡守隊申請，家禽危害通報申請則至11月30日。

農委會林務局核定苗栗友善石虎生態服務給付試辦計畫，指定通霄鎮為試辦區，縣府接續辦理多場說明會讓在地居民、農民了解計畫內容進而踴躍響應，爭取透過友善石虎農地獎勵金、自主巡護地獎勵金與棲地出現石虎獎勵金，金額1萬元以上10萬元以下不等，申請期限已至30日止。

農業處自然生態保育科長張葦表示，其中限定友善石虎農地共有9戶，社區自主巡護棲地則有4隊巡守隊，分別為通霄鎮楓樹里、福隆里、福源里、通灣里，獲在地居民響應並實踐石虎保育行動。另，「石虎入侵通報獎勵金」、「石虎入侵監測獎勵金」申請對象為苗栗縣內養禽戶，目前有24戶申請，期限至11月30日止，鼓勵民眾把握機會。

(中時 )