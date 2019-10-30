。林口長庚醫院將病房化身為舞台，舉辦小勇士不搗蛋趴走秀活動。（院方提供／賴佑維桃園傳真）

兒癌基金會的統計，台灣平均每年約有500名新的兒童癌症病例發生，且兒童癌症治療漫長而辛苦，當其他小孩外出時，他們因怕免疫低下怕被感染而無法外出活動。林口長庚醫院將病房化身為舞台，舉辦小勇士不搗蛋趴走秀活動，讓這群兒童展現自己，綻放笑容。

林口長庚醫院兒童血液腫瘤科張從彥醫師表示，台灣兒童癌症前3名分別為白血病、中樞神經瘤及淋巴瘤，治療後5年的存活率可達8成。但治療過程相當艱辛，以林口長庚醫院為例，剛發現罹癌平均住院天數為1個月，後續追蹤治療平均住院天數為9至10天，治療期間約半年至兩年。這些治療中的孩子因免疫低下，為避免感染無法出入公共場所參與活動，就算治療期結束，也須生活在疾病復發的陰影下，更別提疾病復發對家庭整體的衝擊。

為歡度的萬聖節，林口長庚醫院再度舉辦「小勇士不搗蛋趴走秀」活動，把6L病房區打造成走秀舞台，讓病童可以開心的變身成自己喜歡的卡通人物或動物，自信的在舞台上展現自己。今年有18位小勇士報名參加，比去年多出一倍。

4歲罹患白血病的小勇士小翊，爸媽得知醫院舉辦萬聖節活動，手工製作挖土機造型，鼓勵他上台表演。同樣罹患白血病的青少年綺綺，則是和另名姊妹小玟裝扮成無臉男走秀，展現他們的少女時代。

張從彥提醒家長們，孩子如果有臉色蒼白、紫斑或出血傾向、不明原因的發燒、疼痛或腫塊、淋巴腺腫大、肝脾腫大、神經學方面症狀如出現不明原因的頭痛或嘔吐、或是眼睛有異常反射光，有可能是罹癌，需找小兒科醫師進行進一步檢查，早期治療，擺脫癌症帶來的惡夢。

(中時 )