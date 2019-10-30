豐安診所院長蔡明忠、也是彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠，視病如親。（吳敏菁攝）

銀色海嘯席捲，怎麼照護老人成了國安級重要課題，豐安診所院長蔡明忠、也是彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠，視病如親，關心政策和公共議題，長期投入第一線，對長照不足更有深刻感受，提出要強化健康促進，啟動全民抗衰老，建議召募不老英雄、培育社區護理師。

蔡明忠指出，目前執行長照目標短淺，全國C級2375處據點，每點平均20至30人，只能涵蓋4至5萬名長者，不到全國65歲以上、352萬老年人口2％。且多只是吃飯、辦活動等流於社交和康樂功能，應該強化健康照護管理，提升老人們體、智能等。

蔡明忠表示，健康促進永遠不嫌晚，但目前整體量能卻不足，亟需培育足夠營養師

、社區護理師、運動指導員等。當前中央的政策卻沒有一套完整的健康促進相關專業人員的養成計畫，而且這塊領域是歸社政、還是醫療衛教也沒明確分功、莫衷一是，造成民眾申請困擾。

蔡明忠深入把脈，建議C據點要進化，提升轉型為社區健康促進據點，服務對象是全社區，不僅止於來到據點的長者。

並建議要啟動全民抗衰老1.0計畫，全國招募 10萬名不老英雄，可以視執行狀況再漸增加，善用退休、健康的老人，投入鼓舞需要照護者，激起不老活力，培育社區及家庭的健康種子。

在專業人員培育領域也建議要培育1000名社區護理師，投入社區健康管理。台灣40至75歲人口約1000萬餘人，需健康管理人口數約2至3成，即200至300萬人。1000名社區護理師可涵蓋 3成以上的健康管理需求，並導入、提供AI 智慧健康管理。

蔡明忠指出，當前長照編列 300億元預算遠遠不足，只靠菸捐更不是長久之計，至少也得投入1000億元至1200億元，要有明確目標，作到整體統合，才能真正地實踐健康的不老社會。

(中時 )