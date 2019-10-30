時裝設計師林國基老師今(30)日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，他透露在陽明山置產近300坪、3層樓的豪宅，合併裝潢費逼近上億元！全部都是以現金一次付清，十足展現驚人的財力！
他表示曾在信義區購入30坪的千萬房子，刊登2天後以3千萬賣出，淨賺2千多萬。國內在安和路的擁有自用住宅，國外在美國舊金山有3個店面2房出租，紐約第五大道還有30坪公寓，粗估一個月有新台幣2-3百萬入袋！他笑說自己真的很努力工作賺女生的錢，特此感謝女性同胞：「是妳們造就了我！」
賺錢之餘也不忘投入公益活動，不僅在宜蘭捐棺材、認養家鄉雲林150名獨居老人，也捐贈一間博物館來收藏他的芭比娃娃！身為單身漢的他，對於自己的人生規劃很有想法，即早投資非常重要。他立志要過很好的生活，可觀的收入讓他不必擔心年長沒有家人照顧，「現在在家走路非常有風！」
(中時 )
#林國基
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