曹晏豪是金融海嘯的受害者，剛踏出社會的他薪水只有22K，因此對《聖人大盜》的主題特別有感，穿PRADA軍裝風男裝，帥氣破表。（謝宏奕攝)

曹晏豪是金融海嘯的受害者，剛踏出社會的他薪水只有22K，因此對《聖人大盜》的主題特別有感，穿PRADA軍裝風男裝，帥氣破表。（謝宏奕攝)

PRADA Brique拉鍊信差包，5萬2500元。（PRADA提供）

PRADA黑色Saffiano牛皮壓紋斜背胸包，4萬3000元。（PRADA提供）

PRADA科技鋪棉撞色尼龍肩背包，3萬5000元。（PRADA提供）

PRADA科技鋪棉尼龍肩背包，6萬1500元。（PRADA提供）

電影《聖人大盜》控訴政商聯手操控金融體系的金錢遊戲，在戲中飾演青年創業家的曹晏豪為了避免2008年金融海嘯的悲劇重演，透過區塊鏈重建公平公義的金融平台，讓他超有感，「那一年我剛從英國聖馬丁學院藝術系畢業返台，很多朋友找不到工作，或是薪水只有22K，大家都很恐慌！」

眼見經濟大環境不見好轉，曹晏豪先在一家服裝設計公司畫草圖，薪水只有22K。後來他開了家咖啡廳，經營成本高，光是裝潢設備就投資很多錢，更別提付出的人力和時間，但也只能打平，勉強撐了3年就頂讓出去了。

「我也算是金融海嘯的受害者！」曹晏豪笑說，對於《聖人大盜》揭露金融體系不公不義的黑暗面，感同身受，覺得自己如果夠聰明，應該也會像劇中的創業家一樣，發明一套區塊鏈系統讓金錢流向更加透明，不再有「我的錢到那裡去了？」的疑慮。

曹晏豪為宣傳新片進棚拍攝PRADA時尚專題，身穿PRADA秋冬充滿軍裝風情的男裝，帥氣破表，當他穿上PRADA黑色長褲時，還特地找了一下褲子口袋上是否有紅色LOGO標籤，「我記得我有一條PRADA黑長褲，口袋上就有紅色LOGO標籤，是我最喜愛的款式！」

(中時 )