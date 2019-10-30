陽明山仰德大道前年發生混凝土泵浦車車禍意外，造成4死8傷的悲劇，肇事泵浦車除了超重外還有改裝車體問題，類似泵浦車依然在馬路上「趴趴走」，士林地檢署後續調查，發現驗車過程有黃牛向工程行索取上萬元高額的代驗費用，再行賄受委託代驗廠，讓改裝程車輛順利過關。

檢方今上午7時，指揮廉政署、調查局等單位針對北、中、南3間代驗廠，搜索23處地點，帶回代驗廠負責人以及黃牛共62人，依偽造文書、貪汙等罪法辦，預計將連夜訊問。

根據信詠公司出具的驗車資料循線往上追查，檢察官發現桃園一間代驗廠鴻湧汽車代驗廠有明顯疏失。40年的泵浦車每年驗車2次，每次600元，但驗車不合格時，代驗廠的黃牛就會出面，向車主索取上萬元的代驗費用，且保證能將超重、違規的泵浦車能順利過關。

檢方調查，違規泵浦車車主支付高額的代驗費用後，「黃牛」再在北、中、南與「特約」代驗廠配合，由黃牛駕駛車輛先將超重部分拆除，再開進代驗廠，檢驗人員在故意視而不見，其他違規項目也一併蓋章過關。

檢廉指出，監理站委託的代驗廠，代為執行檢驗車輛業務，屬於廣義的公務人員，涉收受黃牛的賄賂，放水讓不合車貨車在路上趴趴走，危害其他用路人的安全，涉犯偽造文書、貪汙等罪，廉政署、調查局等單位兵分多路，帶回代驗廠人員以及黃牛等62人，預計將漏夜訊問後才會做出強制處分。

(中時 )