南投埔里的陳綢兒少家園，今30日不但貴賓雲集，更重要的是，家園經過少年馨生人，將所學的技藝，揮灑在園區內牆上，展現對大眾有教化功能的壁畫後，不僅讓兒少家園呈現出活潑有朝氣的藝術氣氛，更也展示出馨生人回饋社會，將善心傳達給世人的豐碩成果，讓與會人士在觀賞壁畫後都深受感動。
這項由犯保協會南投分會舉辦的「馨愛築夢 幸福啟航」公益社區壁畫成果發表暨立冬送暖關懷活動，在陳綢兒少家園舉行，埔里阿嬤陳綢師父、法務部副司長林嚞慧、臺灣高檢臺中檢察長謝榮盛、苗栗檢察長鄭鑫宏、臺中主任檢察官洪淑姿、南投檢察長毛有增及長期投注善款，幫助孩子築夢的林進財董事長等都應邀列席。
毛檢察長在會中說明辦「馨愛築夢 幸福啟航」的動機，主要為讓馨生人啟發天份，重新投入職場，重啟幸福人生，幸有活菩薩陳綢阿嬤提供學習環境，循循善誘協助教化，並有天木工勢坊李鐸和陳品橙老師將藝術教學融入弟子規，培育藝術繪畫，讓他們才藝完全展現，把愛傳送出去，讓社會頭痛人變良善，重新投入職場，減少社會問題。
法務部林副司長也認為，因有各界善心人士伸出援手，凝聚愛心的力量，讓馨生人走向藝術畫作，重新找回自己，揮灑自己人生，實現夢想，非常有意義，林副司長更是讚揚感佩陳綢阿嬤為協助偏差青少年走回正軌，投注的心力，不但協助家庭中脆弱的小孩，重拾信心與能力，並重新融入社會，非常難能可貴。
埔里阿嬤陳綢師父說，小朋友本是張白紙，未來是社會資源，更是國家棟樑，不應一時的錯誤否定他們，應該好好輔導他們，讓他們及時回頭才重要，何況行行出狀元，這群不喜歡讀書的小孩，只要培養他們一技之長，自會出人頭地，呼籲大家不要放棄，大家一起真心來做這項對社會有益的工作，不但很簡單而且會很有意義。
會中，因立冬將至，犯保協會為給馨生人溫馨關懷，主委吳明賢特號召委員及顧問熱情認捐由埔里金都餐廳精心燉製的80份「蟲草烏骨雞」及「八寶香米油飯」，期讓馨生人藉由立冬進補，恢復元氣、增強體質，能抵抗寒冷天氣，面對未來的人生挑戰作好準備，場面備為溫馨。
會後並舉行「馨愛築夢 幸福啟航」公益社區壁畫成果發表，犯保協會特別帶領與會人員參觀馨生人踏出畫室，執起畫筆，把所學的藝術技能，為兒少家園3層樓的水泥建築，注入柔美活潑的新生命，將他們的生命能量及以藝術回饋社會的善心傳達給世人的成果，呈現在大眾面前，精美傳神的畫作，讓大家看了都深受感動並大為讚嘆。
(中時 )
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