▲犯保協會南投分會長也是南投檢察長毛有增頒發感謝狀表揚長期投注善款，幫助孩子築夢的林進財董事長。（楊樹煌攝）

▲犯保協會為給馨生人溫馨關懷，熱情捐贈的「蟲草烏骨雞」及「八寶香米油飯」，期讓馨生人立冬進補。（楊樹煌攝）

▲「馨愛築夢 幸福啟航」公益社區壁畫成果發表會，馨生人表達對陳綢阿嬤慈悲照顧的巨幅感恩畫作。（楊樹煌攝）

▲陳綢兒少家園3層樓的水泥建築，經馨生人展現藝術才華，為冰冷的牆壁注入柔美活潑的新生命。（楊樹煌攝）

▲參與陳綢兒少家園「馨愛築夢 幸福啟航」的所有貴賓與志工合影。（楊樹煌攝）

南投埔里的陳綢兒少家園，今30日不但貴賓雲集，更重要的是，家園經過少年馨生人，將所學的技藝，揮灑在園區內牆上，展現對大眾有教化功能的壁畫後，不僅讓兒少家園呈現出活潑有朝氣的藝術氣氛，更也展示出馨生人回饋社會，將善心傳達給世人的豐碩成果，讓與會人士在觀賞壁畫後都深受感動。

這項由犯保協會南投分會舉辦的「馨愛築夢 幸福啟航」公益社區壁畫成果發表暨立冬送暖關懷活動，在陳綢兒少家園舉行，埔里阿嬤陳綢師父、法務部副司長林嚞慧、臺灣高檢臺中檢察長謝榮盛、苗栗檢察長鄭鑫宏、臺中主任檢察官洪淑姿、南投檢察長毛有增及長期投注善款，幫助孩子築夢的林進財董事長等都應邀列席。

毛檢察長在會中說明辦「馨愛築夢 幸福啟航」的動機，主要為讓馨生人啟發天份，重新投入職場，重啟幸福人生，幸有活菩薩陳綢阿嬤提供學習環境，循循善誘協助教化，並有天木工勢坊李鐸和陳品橙老師將藝術教學融入弟子規，培育藝術繪畫，讓他們才藝完全展現，把愛傳送出去，讓社會頭痛人變良善，重新投入職場，減少社會問題。

法務部林副司長也認為，因有各界善心人士伸出援手，凝聚愛心的力量，讓馨生人走向藝術畫作，重新找回自己，揮灑自己人生，實現夢想，非常有意義，林副司長更是讚揚感佩陳綢阿嬤為協助偏差青少年走回正軌，投注的心力，不但協助家庭中脆弱的小孩，重拾信心與能力，並重新融入社會，非常難能可貴。

埔里阿嬤陳綢師父說，小朋友本是張白紙，未來是社會資源，更是國家棟樑，不應一時的錯誤否定他們，應該好好輔導他們，讓他們及時回頭才重要，何況行行出狀元，這群不喜歡讀書的小孩，只要培養他們一技之長，自會出人頭地，呼籲大家不要放棄，大家一起真心來做這項對社會有益的工作，不但很簡單而且會很有意義。

會中，因立冬將至，犯保協會為給馨生人溫馨關懷，主委吳明賢特號召委員及顧問熱情認捐由埔里金都餐廳精心燉製的80份「蟲草烏骨雞」及「八寶香米油飯」，期讓馨生人藉由立冬進補，恢復元氣、增強體質，能抵抗寒冷天氣，面對未來的人生挑戰作好準備，場面備為溫馨。

會後並舉行「馨愛築夢 幸福啟航」公益社區壁畫成果發表，犯保協會特別帶領與會人員參觀馨生人踏出畫室，執起畫筆，把所學的藝術技能，為兒少家園3層樓的水泥建築，注入柔美活潑的新生命，將他們的生命能量及以藝術回饋社會的善心傳達給世人的成果，呈現在大眾面前，精美傳神的畫作，讓大家看了都深受感動並大為讚嘆。

(中時 )