經過20小時的轉機、飛行，旅美球星胡智為順利抵台加入12強賽中華隊，今（30）日馬上投入訓練，希望趕快把下飛機後身體的僵硬感，慢慢找回感覺，他認為，調整好成績不會差太多，同時期待在家鄉出賽。

胡智為原本可能無法從墨西哥回台參賽，因為墨聯堅持至少投完3場比賽，才能談回國比賽，胡知為表示，謝謝中華隊總教練願意等，他很高興也會全力以赴。其實胡知為差點回不來，因為搭機前20分鐘被海關攔下來，補足證件才放人，可是必須搭乘隔天班機。

還好旅程一切順遂，胡智為指出，昨天下飛機其實很累，身體有點僵硬，經過中華隊防護員調整，慢慢把感覺找回來，目前時差感覺還好，身體沒有反應，希望不會出現這個問題。

胡智為原是印地安人隊40人名單、不能參賽12強，還好轉戰芝加哥小熊沒有限制，他說，被釋出是自己太過於鑽牛角尖，投球想法偏差了，人生就是不斷遇到起起伏伏，而移出名單後，他開始思考要為國家做點什麼，一直為這方向做準備。

今年季後在球團安排下，胡知為前往墨西哥參加冬季聯盟比賽，強度介於3A到大聯盟之間，他先發出賽3場防禦率1.50。他表示，在墨聯每場比賽都要做功課，希望在最少球數投最長的局數。

胡智為加入中華隊練球，將會儘速調整，他預計在11月2日官辦熱身賽上場對戰古巴投1局。身為台中人的胡智為表示，球場離他家很近，家人很久沒在現場看他比賽，這次意義重大。

(中時電子報)