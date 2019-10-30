李佳芬新莊响仁和參訪，現場人潮擠爆，她提出政府應加倍重視傳統文物。（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬30日二度至新北進行「鐵人輔選行程」，晚間約5點50分抵達到新莊响仁和，並為國民黨立委參選人陳明義站台，一下車大量數百位韓粉夾道歡迎，現場擠得水洩不通。李佳芬穿著陳明義競選背心，和新莊响仁和第二代師傅王錫坤和陳明義共同擊戰鼓，希望明年為國民黨打出勝利的選戰。

打完勝利戰鼓之後，李佳芬轉至响仁和文化館內，由新莊婦女會致贈「老順香」禮品現場氣氛火熱，國民黨黨部副主委蔡博文高聲吶喊「凍蒜」後表示「要趕到汐止」第三代師傅王凱正一旁貼心提醒，「大家不是為看文物才來的嗎？」

王凱正隨即帶領大家參觀館內大鼓並表示，响仁和文化館的意義，除了紀念爺爺外，這顆82年的大鼓也大家「不忘初衷」，希望所有來這邊參觀的人可以記住這個精神。

李佳芬回應，因為從小就是聽鼓聲長大，因此她非常感動「我家的孩子都是聽鼓聲長大，我們家好多人會打鼓」，她說，台灣很幸運能有國寶級人物保留傳統文化，並提出「政府要加倍重視傳統文物。」

(中時 )