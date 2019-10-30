國民黨總統參選人韓國瑜最新民調，和拚連任的蔡英文總統差距拉近，有網民就驚訝說，「為什麼韓國瑜突然『逆轉』了呢？」有人一針見血直指，「蔡英文的所有的有利條件，都不是操之在己-香港、美中貿易戰、韓國瑜，而她的不利風險，執政包袱、小黨競合、支持者缺乏熱情，也沒辦法降低。」

PTT網民貼文說，最近參加各種喜宴或聚餐場合，大家都在說韓國瑜應該已經快追上，甚至超過蔡英文了，發生什麼事了嗎？是因為反送中芒果乾賣不動了嗎？為什麼韓國瑜突然逆轉了呢？

鄉民們表示，「我猜下週同樣民調差距會比現在小。」、「反送中英皇自己自爆了，殺傷力很大。」、「因為開跑了啊！」、「跟去年一樣的搞法啊！看這次有沒有用囉，但應該會讓一些不想表態的韓粉出來表態吧。」、「會不會有，拭目以待就好。」、「逆轉勝是大家愛的劇情啊。」、「忽然懷念2008逆轉勝。」

也有人認為，「之前韓國瑜民調下跌，已經韓粉崩潰過一輪，如果逆轉英粉崩潰也能看到，豈不妙哉。」「開始輪到英粉說是假民調。」、「就看戲的喊一喊 會不會成真 是演戲的決定的又不是看戲的。」、「有心人在帶，其實根本沒有，喊喊扭轉而已。」

(中時電子報)