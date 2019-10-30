患有異位性皮膚炎的人日常生活很困擾，夜裡睡不好，全身發癢、抓破皮，床單上血跡斑斑，卻又很難完全治癒。高醫附設醫院2017年開始收治30多位嚴重的異位性皮膚炎患者，指導他們進行漂白水水療；短則2～3天，長則兩週，約6～7成患者明顯感到症狀改善。

醫療團隊發現，這些原有缺陷的皮膚生理機能暫時獲得改善，病人也感覺，原本抓破皮、有組織液滲出難癒合的傷口，泡過漂白水後很快就會癒合結痂，皮膚也變得比較光滑。

台北林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，國內患有異位性皮膚炎的人並不少，不分年紀，異位性皮膚炎患者約占總人口的10%～15%，不少人從兒童時期就發病，也有部分是到成人才發病，患者通常有家族史，家族可能合併有其他過敏性疾病，如氣喘或過敏性鼻炎等。

高醫皮膚科醫師陳盈君進一步說明，異位性皮膚炎主要是皮膚表皮構造有先天的功能不足，導致皮膚的屏障保護功能變差，包括保濕功能及抵抗外來刺激物的功能，例如病毒、細菌、黴菌或塵蟎；加上免疫系統較敏感，皮膚受到刺激很容易就誘發比一般人更為劇烈的免疫反應，導致容易乾癢，進而搔抓。

黃毓惠說，若是一歲前就發病的幼兒，症狀可能從臉部開始，長大後慢慢轉變到關節處，像是肘關節或膝關節，嚴重的甚至遍佈全身。雖然有些人長大後，症狀會自己慢慢改善，但也有部分病人終身飽受異位性皮膚炎之苦。

對抗異位性皮膚炎不論輕度、中度或重度，首重基本功──擦保濕乳液，陳盈君說。因為先天表皮屏障功能缺損，必須靠後天補起來，並盡量避開過敏源。

傳統治療還包括針對急性期的外用類固醇藥膏，或慢性期的外用免疫調節劑，或透過紫外線光照治療，調整皮膚免疫系統。假使效果不佳，還有口服抗組織胺或口服的系統性免疫調節劑。台灣也即將有針對異位性皮膚炎的生物製劑上市。另外還有「濕敷」療法。

但一般來說，異位性皮膚炎難以根治，只能透過平常保養及不同療法控制病情。

漂白水泡澡在歐美國家治療異位性皮膚炎，已是行之有年的療法之一。（圖片來源：pixabay）

漂白水泡澡在歐美國家治療異位性皮膚炎，已是行之有年的療法之一。陳盈君表示，過去認為漂白水主要功能在於殺菌，因為異位性皮膚炎患者皮膚上的菌叢比一般人更容易有過度增生的現象，進而誘發激烈的免疫反應，而且導致搔抓後的傷口更不易癒合。

但高醫讓病人實際使用後有了更重要的發現，這些患者的皮膚酸鹼值從鹼性變回弱酸性，皮膚水分流失下降，顯示皮膚屏障缺損的基因被調控回來，暫時改變了基因表現，偏向正常人的反應，能修復皮膚的屏障功能，緩解症狀。

操作方式則是使用濃度5%的次氯酸鈉漂白水，以1：1000的比例加水稀釋，一週泡兩次，每次10分鐘，若症狀有改善，可以減少次數。高醫是先在院內的水療室指導病人操作，若病人覺得有效，後續可再回家自行操作。

控制異位性皮膚炎，最重要的基本功還是做好保濕，勤擦乳液。（圖片來源：陳昱任）

不過，陳盈君和黃毓惠都強調，漂白水療法是針對皮膚可能已經有滲出組織液、症狀面積大的嚴重異位性皮膚炎患者使用，輕度的患者效果可能不明顯。而且並非人人覺得有效，不應視為仙丹，建議還是要做好基本功，勤擦乳液更重要。

此外，異位性皮膚炎雖然是濕疹的一種，但並非所有濕疹都適合使用漂白水療法，目前的研究大多針對嚴重的異位性皮膚炎患者，對於其他疾病的療效不明，建議還是要經過醫生確診，並在醫師指示下使用，千萬不可看了報導後自行購買漂白水回家使用，恐怕造成反效果。

(中時電子報)