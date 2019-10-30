盛傳土耳其將購入36架蘇-35

針對外傳土耳其將放棄美國F-35，轉向購入俄羅斯蘇-35戰機，土國國防部長對媒體鄭重否認，他強調，土耳其是美國F-35專案的合作夥伴，請美國把F-35與其權利還給土耳其。

據《衛星通訊社》報導，土耳其國防部長阿卡爾(Hulusi Akar)向A Haber電視台媒體表示，「關於土耳其將購買蘇-35的報導與事實不符。我們是（製造第五代美國戰鬥機）F-35專案的合作夥伴，請把我們的權利給我們。」

土耳其《沙巴日報》日前曾指出，土耳其和俄羅斯即將簽署向安卡拉供應36 架蘇-35戰鬥機的協議。報導稱，雙方還可能達成協議使土耳其未來將為俄羅斯戰機生產一些部件。

俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫(Dmitry Shugaev) 表示，談論與土耳其就供應蘇-35和蘇-57進行合同談判還為時尚早。但他同時指出，磋商正在進行。

此前，土耳其購買俄制S-400防空導彈系統遭到美國反對，華盛頓以推遲或取消向土方出售F-35戰機相威脅，要求土耳其放棄這筆交易，改為購買美國的愛國者系統。土耳其拒絕讓步，被美國取消參與F-35專案的資格。同時已經交貨的數架F-35戰機因訓練需要而留在美國，在美國終止與土耳其軍事合作後，美國也拒絕將它們交給土耳其。

兩個月前土耳其總統埃爾多安參加了在莫斯科舉辦的國際航空航太展時，曾參觀蘇-35戰機，並表示了高度興趣。俄羅斯也不斷對外放話，指稱與土耳其正在磋商購入蘇-35戰機，外界則傳出土耳其可能向俄國購買36架蘇-35戰機，甚至軍購項目還可能包括蘇-57。

(中時電子報)