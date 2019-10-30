原訂世界大賽第5戰先發的國民隊投手薛爾瑟，當時因落枕掛免戰牌，他曾表示，如有第7戰將披掛上陣。如今第7戰終於要來了，國民隊總教練馬丁尼茲今（30）日表示，薜爾瑟能投多長就看他頸部的狀況，還能撐下去就不會提前把他換下場。太空人則由葛倫基掛帥，這也是史上首次有兩位「賽揚獎」得主在世界大賽第7戰先發對決。

薛爾瑟今（30）日曾在第6戰中途進入牛棚練投，似乎準備在必要時上場接力，而他自己也覺得狀況還不錯。但頸部的問題畢竟仍有風險，教頭馬丁尼茲說，除了第6戰先發的史崔斯柏格以外，包括先發輪值中的柯賓、桑契斯，加上原來的牛棚投手群全部都要待命，以便在球季最後一戰上場拚搏。

太空人輸掉第6戰，明日將推出葛倫基先發。總教練辛區表示，由於葛倫基前兩次先發都無法投滿5局，牛棚何時啟動非常重要。還有在第5戰先發拿下勝投的寇爾，那場比賽他雖投了110球之多，辛總仍希望他明天能上場後援1局以上，但中間只休息2天，辛總還要再和他當面商量。

其實太空人隊牛棚裡還有厄基迪、哈里斯、普瑞斯利、皮考克等人可用，上場投短局數都不是問題。不過辛區心目中的勝利方程式應該是葛倫基先發、寇爾中繼、歐蘇納救援，如果葛倫基能撐完5、6局就更理想了。

大致上來看，兩隊的先發投手薛爾瑟、葛倫基都有無法預期的變數，決勝關鍵應該是牛棚的運用，考驗著兩位教頭的調度功力。

(中時電子報)