謝亞軒去年10月間在台北市南京東路飆車，失控撞進騎樓造成3人死亡，一審判謝男13年徒刑。二審今天審酌謝男已賠償死者家屬各新台幣100萬元，改判12年。還可上訴。

全案緣於，謝亞軒與黃佑呈去年10月11日傍晚開車在馬路上狂飆，行經南京東路4段附近、台北小巨蛋前，謝亞軒駕車失控先撞上停在路旁的一輛貨車，再衝入人行道，造成在貨車旁卸貨的黃姓夫妻及人行道上的謝姓保全傷重送醫不治，釀3死。

台北地檢署偵辦後，依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴謝、黃2人。一審台北地方法院今年7月間判處謝男13年徒刑、黃男11年徒刑。經上訴，全案由二審台灣高等法院審理。

二審開庭期間，謝亞軒表示，他承認自己過失致人於死，但否認競速飆車致人於死，強調自己年輕不懂事，願意為自己的行為負責，請法院給他一個機會，他願意用餘生賠償；黃佑呈也說，請求法院輕判。

二審合議庭今天宣判，認定謝亞軒與黃佑呈之間，並無犯意聯絡，一審對黃佑呈依妨害公眾往來安全致人於死罪論罪不當，且審酌謝亞軒事後已賠償死者家屬各新台幣100萬元，因此依妨害公眾往來安全致人於死罪，判謝亞軒12年徒刑，黃佑呈則改依妨害公眾往來安全罪論罪，判刑6年。全案可上訴。

(中時電子報)