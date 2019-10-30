台灣之光、國際大導演李安日前攜新片《雙子殺手》與男主角威爾‧史密斯返台宣傳，接受Yahoo TV《茜問》主持人陳文茜專訪時，李安不僅把導演工作認為如殺手完成任務一般，必須在亂糟糟的拍片現場找出最敏感、細緻的場景完成工作，更認為電影江湖即是人生江湖，笑言江湖：「看破就好，不要戳破」，並幽默說道只要有人出錢，還希望繼續和電影談戀愛！

專訪中，陳文茜認為《雙子殺手》挑戰複製人題材，似乎李安的每部電影主題都在挑選一種衝突。李安透露這次《雙子殺手》拍片類型原本跟自己並不搭軋，但也因此反思自己的生活是否都在做複製的工作。李安認為：「電影江湖即是人生江湖」，藉由拍攝不同的電影，一方面內省，另一方面也追求新的影像經驗，像是電影《雙子殺手》的劇中角色Junior就是很大的挑戰，如何把人們帶進數碼的世界，並且信以為真，也讓李安透過困惑、掙扎與探索「返老還童」。

《雙子殺手》的飛車追逐戲配上宛如芭蕾舞般柔美的音樂，讓陳文茜好奇，李安說：「把動作片當鬼片來拍」，表示該電影場景隱喻的是，當主角看見複製人的自己正如看到鬼魂一樣，顛覆並凸顯出殺手的衝突性。

(旺報 )