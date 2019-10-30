台日教育旅行日本視察活動於10月底展開，台灣各校校長等分13個路線赴日考察。北海道千歲考察團在國立虎尾高級農工職業學校校長、台灣國際教育旅行聯盟南台灣一分會分會長李重毅的領隊下，10月29日抵達千歲機場進行5天的訪問，受到日本北海道赴日教育旅行促進委員會的熱烈歡迎。

台灣國際教育旅行北海道千歲考察團的校長們29日抵達新千歲機場時。受到日本北海道赴日教育旅行促進委員會的熱烈歡迎。(黃菁菁攝)

千歲考察路線今年共6人參加，包括李重毅、教育部國民及學前教育署專門委員林琬琪、國立南投特殊教育學校校長陳韻如、新北市立新北高級工業職業學校校長林恭煌、國立鳯山高中校長陳龔聲、台中市立大甲工業高中校長簡慶郎。

校長們30日在千歲市支笏湖親自體驗了划獨木舟，在上船前大家都擔心船穩不穩，會不會太冷等，體驗完後異口同聲地說，「很安全，划得身體都熱了！可以讓學生們來體驗一下同心協力、不進則退、邁向目標的感受。」

台灣國際教育旅行北海道千歲考察團的校長們30日在千歲市支笏湖體驗划獨木舟。(黃菁菁攝)

他們隨後參觀了北海道千歲高中，副校長藤田博史表示，校長正好帶學生去台灣教育旅行，故由他接待。藤田受訪時說，「學生們去台灣教育旅行後都對台灣人們的熱情留下深刻印象。千歲高中正好可選修中文，尤其是去過台灣的學生會覺得生活上很有用，使得選修中文的人也增加了。」

校長們接下來3天還將在千歲體驗農村住宿，到藤谷果樹園體驗採蘋果，體驗冰上運動「冰壺」，也將參觀深川東高中、名寄市立天文台、名寄產業高中、「羊與雲之丘」的綿羊工藝館、豐田汽車士別試驗場，以及推動露營觀光的北海道觀光站(HTS)。

台灣國際教育旅行北海道千歲考察團的校長們30日參觀北海道千歲高中，在美術課課堂上與學生們互動。(黃菁菁攝)

教育部為推動我國高中職學生的「國際移動力」，增廣全球視野而成立「台灣國際教育旅行聯盟」，在台日雙方的推動下國際教育交流日漸頻繁。日本自2008年起至2018年訪台團數達369團，訪台人數達3萬7765人；台灣訪日團數達271團，赴日人數達8628人。

為何台日有人數的差異？李重毅表示，「日本的教育旅行是義務性質且全學年一起移動，不像台灣是由學生自主參加，1團大概30人左右，人數自然差很多。」

李重毅還說，「我通常會向家長說明，國際教育旅行著重在『國際教育』，跟一般旅行團不同，注重學校與學校的交流、學生與學生的互動，讓學生在有限的時間內體驗日本當地生活，可以拓展國際視野，更重要是去壯大他們自己的心智，能夠勇敢地離開台灣，面對全世界。」

這次也有特殊教育學校的校長參加，林琬琪表示，「教育部原本就有補助特殊教育學校的學生，如果一般高中職學校裡面有特殊教育的學生，也可以跟其他學生一起來。我們希望將來特教學生也可以有更多國際體驗，不一定是特教學校之間的互訪，來日本可以發現兩邊文化的差異，對他們的視野和將來面對社會的一些挑戰很有幫助。」

(中時電子報)