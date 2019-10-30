二聯式發票每箱有40捲、每捲250張，亦即1萬張連號發票，購買價格1440元，推估每一萬號的小獎中獎獎金至少有1.1萬元。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

財政部為鼓勵誠實申報納稅，依《統一發票給獎辦法》設置獎勵辦法，每期依開出得獎號碼給獎金；曾男集團犯案長達3年，主因在於前兩年金額不高且兌領分散，不易察覺不法。

登記申設公司行號的營業人，可向國稅局購買空白統一發票，二聯式發票每箱有40捲、每捲250張，亦即1萬張連號發票；依每期頭獎（對中8碼）至六獎（對中末3碼）獎號，每箱光千元以下小獎就可找出53張，換算獎金達上萬元，1箱發票僅賣1440元，再加上營業稅額，成本不到2000元，誘使有心鑽漏洞者鋌而走險。

曾男在台中、彰化申請虛設7家自動加水站，除了找發票需大量人工，詐領獎金、變現也都需大量人頭，再依成員指示，分散在彰化各鄉鎮市四大超商小量兌領，因金額不高，不易察覺。

因去年以前六獎發票在超商只能換購商品，加上該集團公司前兩年都如實申報繳稅，犯罪手法極其隱密；直到今年起開放超商可直接兌領六獎200元現金，讓主嫌食髓知味、每期大舉買進數百萬張空白發票，罪行才露了餡。

透過「國稅管理運用稅務系統」大數據分析，發現有7家公司行號出現類似異常；為了從領獎發票中找出近6萬張詐領發票，作為犯罪實證，3個月來國稅局與時間賽跑，動用上百人次，漏夜人工查對、造冊。

中區國稅局審查四科科長何永鑫強調，財政部「電子發票整合服務平台」建構完整系統監控及通報機制，每1張中獎發票，在領獎時均需詳實登記領獎人身分個資，詐領絕對查得到，呼籲民眾切勿以身試法。

街頭林立的自動加水站，採投幣式自助服務，多數沒有開立收據、統一發票，由營業人自主以定額方式向稅務機關定期申報繳納營業稅。（謝瓊雲攝）

街頭林立的自動加水站，採投幣式自助服務，多數沒有開立收據、統一發票，由營業人自主以定額方式向稅務機關定期申報繳納營業稅。（謝瓊雲攝）

全台首件！ 假公司變造發票領獎金 3年詐千萬

(中時 )