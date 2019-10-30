東協峰會即將召開，菲律賓和中國在南海油氣開發方面取得進展，28日在北京召開「菲中油氣開發合作政府間聯合指導委員會」首次會議，宣布委員會正式成立。

第35屆東南亞國家協會（ASEAN）高峰會將於11月2日到4日在泰國登場，預計南海議題仍將是峰會焦點之一。

菲律賓外交部今天發布菲中聯合新聞稿表示，菲律賓和中國28日在北京召開菲中油氣開發合作政府間聯合指導委員會首次會議。

菲律賓代表團由外交部次長馬納羅（Enrique Manalo）率領，中國代表團則由外交部副部長羅照輝率團，代表團成員包括兩國外交、能源和相關部會官員。

新聞稿中說，依據菲中油氣開發合作備忘錄及菲中油氣開發政府間聯合指導委員會和企業間工作組的權責範圍，雙方確認正式成立油氣開發政府間聯合指導委員會。

根據這份新聞稿，雙方在會中同意進一步推動油氣開發方面的溝通和協調，以秉承備忘錄內容取得進展。

另外，菲中兩國同意將於2020年初在菲律賓舉行油氣開發聯合指導委員會第2次會議。

(中央社)