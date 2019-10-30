智慧型手機的使用，讓現代人也出現不少傷害，一名物理治療師發布的影片指出，很多人習慣用一隻手、一根手指頭打字傳訊息，但過度使用反而容易造成拇指受傷，甚至之後可能連轉門把都有困難。

物理治療頻道《三個字SunGuts》發布了一則影片提到，手掌攤開有兩個最重要的肌肉，一條是在拇指下方的大魚際肌，另一條則是小指下方的小魚際肌。大魚際肌就是打字、轉門把、開瓶時會用的肌肉。

《三個字SunGuts》表示，由於日常生活中，太常過度使用大魚際肌，因此很多人到後來連開瓶、轉門把都有困難。他提醒，所有肌肉在使用時，都有個適當的範圍。

建議選擇符合自己手掌大小的手機。（摘自YT《三個字SunGuts》）

《三個字SunGuts》解釋，當拇指伸長，要去按較遠的按鍵時，會感到肌肉緊繃，因此他建議，手機要選擇適合自己手掌操作的商品，如果在使用手機時，有超過四分之一的範圍在操作上會讓拇指感到緊繃，那就代表這支手機對你來說太大了，否則就是用雙手操作手機。

(中時電子報)