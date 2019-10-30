濱海路被視為紓解全興工業區附近交通塞車的救星，才開通不久，道路寬敞好駛，大型車紛紛「駛著飛」，今晚貨櫃車疑似車速過快，在大轉彎處翻覆了。

這起車禍發生在晚上6點40分，距離濱一路只有100公尺的大轉彎處。和美警分局迅速前往處理，肇事原因還在調查中。

濱海路大貨櫃車翻覆。（尤瑞春服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

濱海路開通後，天天上演驚險鏡頭。砂石車、貨運車等，不只跨越雙黃線還超車，搏命拚快，讓不使用路人心驚膽跳，太恐怖了，封為「嚇破膽」道路。

網友日前才上傳，營業半拖車跨越雙黃線逆向行駛，看到來車才緊急切回來車道，兩車距離超近，對向黃色大車駕駛也嚇得煞車停在路旁。網友大罵「不要害人」、「拚去死喔」。

柯瑞岩說，不少砂石車、貨櫃車都「駛著飛」，遇到車開比較慢還會超車，讓守規矩的駕駛也覺得超級恐怖。

濱海路大貨櫃車翻覆。（尤瑞春服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

這條濱海路寬10米，全長5公里，結果卻引來駕駛新鮮貪快，引起批評，今天白天議員賴清美、尤瑞春才針對安全問題在議會質詢，沒想到晚上就發生翻覆，代表周君綾呼籲駕駛不要在貪快了，「害已又害人」。

彰化縣政府已經進行路勘，要增置設警告標誌，和美警分局也加強站崗取締。

濱海路大貨櫃車翻覆。（尤瑞春服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )