傳賈乃亮看到影片後沉默崩潰。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

原本幫PG One和李小璐清白背書的馬蘇承認被打臉。（圖／翻攝自馬蘇微博）

PG One發文認戀李小璐。（圖／翻攝自8aceMak1r微博）

金馬影后李小璐2017年底爆出軌饒舌歌手PG One，兩人不認，今(30日)卻流出多支兩人親密影片，可見他倆身體緊貼擺出各種動作，還玩手指舞並親親，關係不言而喻。有網友今疑和賈乃亮一起工作，透露稍早消息爆發後，賈乃亮頓時崩潰不再說話，而PG One稍早發文，認戀李小璐，還嗆聲說：「音樂我還是會繼續做，不就是想弄死我嗎？來啊」。

今網上流出多支李小璐與PG One的親密影片，據《搜狐娛樂》報導，稍早有網友在朋友圈發文，透露：「我在賈乃亮劇組，他現在已經瘋了」，更說：「一個小時前還跟我們開玩笑聊天，現在人已經不說話了，全組停工」，而李小璐閨密馬蘇當時在緋聞爆發時，力挺兩人清白，稱PG One只是她和李小璐的弟弟，今證據影片曝光，馬蘇剛剛發文自嘲：「臉真疼，我活該！」

而原本堅稱將賈乃亮視為哥哥、將李小璐看作嫂子的PG One，稍早發文承認和李小璐的一段情，他說：「視頻是去年3、4月份的，在17年12月底被全網抨擊的時候我有解釋過，誰信了」，又指是被人陷害，「你們真的天真以為某些人可憐至極？這可怕的圈子你們想像不到。為什麼去年在抖音拍的視頻沒有任何外傳的前提下會被放出來還沒有logo？為什麼我名字一直上不了熱搜這次突然上了？」

PG One承認和李小璐有感情，「我跟李在彼此最痛苦的時候相互鼓勵扛過最陰暗的時期，由此的確產生過感情」，他氣事情過了2年還被緊咬，自覺對不起媽媽、家人、和支持他的粉絲，「脫粉的希望你們下一個喜歡的人不會再讓你們失望，音樂我還是會繼續做，不就是想弄死我嗎？來啊！喜歡聽你們就繼續聽，不喜歡的就取關我吧。」

(中時電子報)