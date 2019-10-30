知名主持人謝震武日前因在節目中火大批評韓國瑜長達10分鐘，引發輿論熱議，甚至在此敏感時機點，傳出他的妻子李月娥請辭台中市政府市政顧問，將到台南市美術館擔任副館長，惹來質疑謝震武「譙韓為妻鋪路」。對此，謝震武今(30日)也在節目開場就回應此事，強調自己問心無愧，若未來再有不當聯想，他「法律人就法律事處理」。

謝震武日前因為批韓加上妻子在此敏感時間傳出離開台中市政府，轉赴南美館任職，遭部分人士質疑譙韓為妻鋪路，對此他今日特地在政論節目一開場澄清，表示他批韓是發生在本月24號，而妻子職務調動都是在這之前就決定的，「時間序大家聽懂了吧？」他問心無愧，若未來再有不當聯想，他法律人就以法律事來處理。

其實早前謝震武也澄清自己並非針對韓國瑜，而是善盡監督政治人物之責，近日韓國瑜傾聽之旅遭鬧場，他也仗義執言，反要鬧場韓黑「有本事到現場，不是用鬧場方式，把他給踢翻」，不贊同鬧場之舉。

(中時電子報)