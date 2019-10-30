對於台北市長柯文哲質疑8年20萬戶社會住宅政策，總統蔡英文今天表示，這20萬戶裡有8萬戶是包租代管，政府興建的是12萬戶，社會住宅計畫是要體現居住正義，對年輕人的居住正義是非常重要的一環。這項計畫必須中央及地方一起來做，北部地區尤其重要，她希望中央與地方政府一起讓社會住宅計畫能夠順利實施，讓年輕人可以在都會裡找到一個合適、安心的住宿地方。

蔡英文今日出席台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶，她表示，室內設計除了居家環境，還有辦公、營業場所等，然而，不論是面對大房子或者小房間，現場「空間」的魔術師們一定都能營造出最合適的空間。

她強調，為了人民以及產業的需要，政府一定會努力，這3年來，政府完成了《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《國家住宅及都市更新中心設置條例》及《都市更新條例》，許多社會住宅也正在興辦當中。藉由這些法規的修正以及社宅的推動，不僅可以提供民眾安心的住所，更重要的是，房子落成了，就需要裝修，有裝修就會想到大家，這就是雙贏。

隨著時代的進步，有許多便利的科技被研發，但最重要的目的，不外乎是以人為核心。這次大會舉辦的論壇，主軸是「社會關懷」，主題則是「舞動台北，善念設計」。大家結合了產學界的力量，共同來關懷社會，就是以人為出發最好示範。她相信，透過這次議題的討論，一定能夠把台灣的創意和美好，傳遞給全世界。

(工商 )