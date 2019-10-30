大陸農業農村部發布了前三季度農業農村經濟現況的主要數據。數據表明，前三季度第一產業增加值4.3萬億元，同比增長2.9％；農村居民人均可支配收入11622元，實際增長6.4％。

其中，因「非洲豬瘟」重創的豬肉產業，大陸頒布了17條相關政策支持豬農。江西省崇義縣的豬場負責人董世晴說，他的種豬場現存欄生豬近1000頭，縣畜牧站技術人員不定期前來檢測疫情、指導防疫策略，目前生長狀況穩定。他表示：「生豬價格比較高，如果做好疫病措施，養殖豬隻的利潤將很可觀，我下一步準備擴大養殖規模。」

目前大陸已有24省份相繼頒佈促進豬隻生產的政策，如浙江省，對於新建萬頭規模以上的豬舍，每出產一萬頭，就給予100萬人民幣的補助獎勵。甘肅省今年也引進了6家現代大型養豬企業，正式由生豬「淨調入省」變為「淨調出省」，河南省則是對每個防控非洲豬瘟洗消中心建設，給予30萬人民幣的補助。

9月份，大陸每年出產5000頭以上規模的養豬場增加0.6％，能繁殖的母豬隻數增長3.7％，前三季度產量分別為1539萬噸、458萬噸、330萬噸，對比去年同期最大增幅達10.2％，目前大陸已有28個省份的非洲豬瘟疫區解除了封鎖。

(中時 )