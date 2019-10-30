行政院長蘇貞昌今天接見第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎得獎企業代表。蘇揆重申，由於中小企業貸款不易，公股銀行高層考核看金額不看家數，他已要求將家數納入考核。全國中小企業總會理事長李育家則回應，「政府挺中小企業，中小企業挺政府」。

蘇揆說，目前我國有147萬家中小企業，占全體企業家數的98％，鑑於中小企業貸款不易，過去公股銀行董事長及總經理的考核只看「金額」不看「家數」，如銀行不辦理100件的30萬貸款案，而只願意處理一筆3千萬金額貸款，但下一個跨國企業家即可能就來自中小企業，因此他要求要將放款「家數」納入考核，照顧更多中小企業。

李育家表示，政府快速回應中小企業建言，例如5％的稅後盈餘改成投資可抵減；調降中小企業信保基金保證手續費；另還推出「中小企業千億融資保證專案」，這種「劍及履及」的行政效率讓人大開眼界，「政府挺中小企業，中小企業挺政府」。李育家也感謝政府鼓勵台商回台投資，對於投資金額已達6200億，他感到相當驚訝。

(中時 )