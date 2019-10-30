李永萍來到汐止厚德里民活動中心，受到近千位民眾擁簇，現場氣氛炒到最高點。(張睿廷攝)

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今日連跑多場活動，晚上7時10分來到汐止厚德里民活動中心替新北市第12選區立委參選人李永萍站台。李佳芬一進場現場，近千位民眾大喊「李佳芬凍蒜」、「韓國瑜凍蒜」「李永萍凍蒜」，所經之處皆吸引大批民眾爭相拍照，現場氣氛炒到最高點。

李佳芬一上台就猛誇李永萍，說李永萍當過副市長、文化局局長、立法委員；這次若回立法院，她將比其它新人更快上手，而且李永萍還相當具有國際觀，如果汐止地區能讓李永萍當選，真的是汐止地區的福氣。

李佳芬提到，這次到東南亞去，她從華僑與台商的眼神看到他們對國家的熱愛，對台灣的關心，他們的2代都非常謙虛、有禮貌，李佳芬問他們怎麼把孩子教這麼好，台商回應，都是用「儒家思想」、「中華文化」教育孩子；台灣有最好的人文、最好的文化，我們一定要好好努力，為年輕人開拓新的道路。

李佳芬指出，前幾天她在高雄遇到家長哭訴，他們本來相信政府會為教育把關，但現在政府帶頭作亂，李佳芬聽了相當心痛，希望民眾能在這次選舉，票投國民黨、李永萍，讓韓國瑜成為總統、國民黨國會過半。

(中時 )