「張老師」基金會陪伴民眾度過生命中難解的失落及挫折時刻，服務至今已邁入50年。（盧金足攝）

活動會場邀請曾華源教授、孫旻暐教授、馬度芸心理師及涂喜敏執行長等人進行座談，深入討論問卷施測結果。（盧金足攝）

台中「張老師」中心張麗莉主任委員（左三）期待大家獲啟發，提高復原力PROTECT七口訣：Permit(允許)、Release(釋放)、Observe(觀察)、Think(思考) 、Enhance(提升)、Contact(連結)、Try(嘗試)，以利在逆境中長出勇氣。（盧金足攝）

台中「張老師」中心張麗莉主任委員表示，「張老師」107年截至108年9月共計服務4萬5768人次，發揮「讓愛延續‧點亮幸福」的精神。（盧金足攝）

台中市「張老師」中心」一年高達兩萬多通求助電話中，求助比例男為40％，女為59％，兩年都以31到39歲居冠，「張老師」30日公布一項「復原力」調查報告，生命遇到挫折，甚至被劈腿情傷的復原力，女性較能自控，男性較有自信，中高年、研究所學歷，已婚者復原力較高，以職業而言，待業中的比就業中的人，在自信心與計畫力偏低。張老師中心建議，適賞釋放壓力與情緒，與外界或友人擁有互動連結，讓自己嘗試面對挑戰。

台中「張老師」中心主任委員張麗莉、麗明營造董事長吳春山、大毅建設總經理林隆深、豐穀建設董事長陳三奇及春耕不動總經理洪富金等人都出席「張手擁抱，長出復原力-讓愛延續2020」記者會。

「張老師」基金會是獨立的財團法人，透過1980輔導專線陪伴民眾度過生命中難解的失落及挫折時刻，服務至今已邁入50年。走過半個世紀的「張老師」基金會，仍秉持初衷，以服務為本，從原先以青少年為服務對象，如今擴大至所有年齡層，不限對象。

台中「張老師」中心1980輔導專線每年服務近2萬人，107年服務總人次為1萬8455人，求助男女比例為，男44.95 ％，女54.77 ％；108年(1月-9月)服務人次為1萬5381人，求助男女比例，男40.13 ％，女59.69 ％，兩年皆以31~39歲居冠。

求助類型前三名分別為「自我人生觀」、「家庭關係」、「尋求資源」。除輔導專線外，中心也致力於青少年心理健康，每年皆提供120場免費講座供中部地區及偏鄉學校申請，期盼讓青少年養成健康的心態面對生命困境的勇氣。107年截至108年9月共計服務4萬5768人次，發揮「讓愛延續‧點亮幸福」的精神。

張老師中心針對中部地區民眾進行個人復原力培育-自我效能簡易量表施測，透過調查結果發現女性較能自控、男性較有自信；中高年、研究所學歷、已婚者復原力較高；中部地區民眾計畫力及控制力較自信心及堅持力較高。

台中「張老師」中心主委張麗莉期待大家獲啟發提高復原力PROTECT口訣：Permit(允許)、Release(釋放)、Observe(觀察)、Think(思考) 、Enhance(提升)、Contact(連結)、Try(嘗試)，以利在逆境中長出勇氣。

活動會場邀請曾華源教授、孫旻暐教授、馬度芸心理師及涂喜敏執行長進行座談，深入討論問卷施測結果。孫旻暐教授則從問卷結果中看到在性別、年齡、學歷及婚姻狀況的復原力都有所差異，他特別建議「張老師」可以在這些方面多加著力，協助中部地區民眾。

最後馬度芸心理師則以個人在求學階段的叛逆、過去感情婚姻上的不順遂，直到接觸心理諮商，學習相關知能，到成為諮商心理師的歷程，特別對處於逆境的求助者有所感，也能夠站在他們的立場去協助他們，走過人生低谷。

張老師中心感謝捐款單位，包括大毅建設(股)公司、川睦建設開發(股)公司、欣中天然氣(股)公司、冠鈞營造(股)公司、春耕不動產經紀(股)公司、豐穀建設開發(股)公司、財團法人拓凱教育基金會、高幟通風工程(股)公司、陸府生活美學教育基金會、惠友建設(股)公司、惠宇建設(股)公司、新業建設(股)公司、精銳建設(股)公司、錦有企業有限公司、賴浩平、趙英傑建築師事務所、龍寶建設(股)公司、戴育澤建築師事務所、麗明營造(股)公司、陳怡臻女士、陳春雄董事長等具有公益善行的企業，

此外，也感謝台中市政府教育局方炳坤副局長、家庭暴力及性侵害防治中心侯淑茹主任、東海大學社工系曾華源教授、亞洲大學心理系孫旻暐主任、馬度芸諮商心理師、「張老師」基金會涂喜敏執行長及「我們與惡的距離」金鐘編劇呂蒔媛老師，一同重視社會大眾的心理健康，讓愛延續2020。

(中時 )