士林地檢署今天上午7時，指揮廉政署、調查局等單位搜索桃園鴻湧、維邦以及台中特威力汽車代驗廠，帶回負責人以及郭姓、吳姓、王姓等多名代檢黃牛，以及證人共62人。他們涉嫌向擁有泵浦車的工程行，以每次每輛收取6到8萬的代驗費用，護航讓不合格泵浦車通過檢驗。
陽明山仰德大道前年發生混凝土泵浦車車禍造成4死8傷的悲劇，肇事泵浦車除了超重、改裝車體，卻能順利通過驗車，士林地檢署後續展開調查，發現檢驗過程有「代檢黃牛」向工程行索取高額的費用，再行賄受委託代驗廠讓改裝泵浦車過關，檢察官今傳訊51名被告、11名證人，將依偽造文書、違背職務收賄罪漏夜訊問。
包括陽明山事故的信詠公司負責人陳美蘭也列為被告，檢方依驗車資料追查，發現40年的泵浦車每年驗車2次，每次600元，但驗車不合格時，代驗廠的黃牛就會出面，向工程行收取6萬到8萬元的代驗費用，且保證能將超重、違規的泵浦車能順利過關。
檢廉指出，監理站委託的代驗廠，代為執行檢驗車輛業務，屬於廣義的公務人員，涉收受黃牛的賄賂，放水讓不合車泵浦車在路上「趴趴走」，危害其他用路人的安全，涉犯偽造文書、貪汙等罪，檢方將漏夜訊問。
(中時 )
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