打造運動城市！台中市府培育運動選手，除了參賽餐費、住宿補助，還有賽前個人培訓經費，今年更加碼增訂績優運動選手培訓獎助金，自此屆全國運動會起，奪牌選手每月最高可領取1萬2000元，連續領2年至下屆全國運止，全中運獲獎選手每月最高可領取6000元培訓獎助金，該筆培訓金可讓選手自行運用，運動局表示，未來持續研議升級相關補助方案，讓選手訓練無後顧之憂。

運動局李昱叡強調，市府以行動支持在地運動選手，除了金牌獎金30萬元，今年增訂《台中市績優運動選手培訓獎助金》，自2019年全國運動會及109年全國中等學校運動會開始施行，全國運獲獎選手每月最高可領取12000元的培訓獎助金，全中運獲獎選手每月最高可領取6000元的培訓獎助金。

2019年全國運動會台中市代表隊共有選手639人、隊職員222人參賽，打破上屆49面金牌的成績，總共奪回55金，全國第三創下台中市歷來最佳成績。

運動局指出，台中對於選手及隊職員參賽經費，從過去開始皆持續補助每日餐費200元、住宿400元，其中，餐費補助標準六都均相同；住宿部分，中市從比賽前一天開始補助至競賽結束止，依照比賽日數實際報支，另大會籌備處（本次為桃園市政府）也補助各代表隊教練及選手餐費及住宿每日各200元。

李昱叡表示，六都針對體育表現績優的獎勵金額，其中，台北市金牌選手每月2萬2000元最高，桃園市、高雄市奪金牌選手每月2萬元，台中今年新設培訓獎助金獎勵1萬2000元，研議升級相關補助方案，讓選手放心在運動場拚出好成績。

(中時 )